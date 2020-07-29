На Донбассе боевики из гранатометов один раз обстреляли позиции ООС, потерь нет

С начала текущих суток, 29 июля, на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, несмотря на действующее перемирие. Выстрел был осуществлен из гранатомета и был не прицельным.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сообщается, что боевики произвели выстрел в сторону украинских военных вблизи Новолуганского.

"Выстрел был не прицельным, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие враждебного выстрела, нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", - отметили в штабе.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что режим перемирия на Донбассе соблюдается обеими сторонами, а единичные обстрелы боевиков не несут систематичный характер.

Напомним, с 27 июля на Донбассе действует договоренность о полном прекращении огня.

При этом, как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский пригрозил мощным ответом в случае серьезной атаки на украинских военных на Донбассе.