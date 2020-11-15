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На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим "тишины", использовали гранатометы

Донбасс, Воскресенье 15 ноября 2020 08:59
На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим "тишины", использовали гранатометы
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки боевики трижды обстреляли позиции украинских военных, еще один раз нарушили режим "тишины" сегодня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, вчера противник в обеденное время применил автоматический станковый гранатомет вблизи Водяного. Вечером боевики продолжили провокации рядом с Водяным и Приазовьем.

"На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня враждебным снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины было восстановлено", - сообщили в ООС.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили перемирие, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских обстрелов не было", - добавили в ООС.

Ранее РБК-Украина писало, что за последние семь месяцев на Донбассе небоевых потерь зафиксировали больше, чем боевых.

Также сообщалось, что Украина дополнила план по урегулированию ситуации на Донбассе.

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