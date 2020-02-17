На Донбассе боевики 30 минут обстреливали позиции ООС из гранатометов

От начала текущих суток, 17 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушали режим прекращения на Донбассе. Об этом сообщили на брифинге в пресс-службе Министерства обороны.

Сообщается, что боевики обстреливали позиции украинских военных вблизи населенного пункта Гнутово на Донецком направлении.

"В течение 30 минут оккупационные войска обстреливали наши позиции вблизи Гнутово, при этом используя станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в результате обстрела боевиков боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, 16 февраля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Потерь среди украинских военных не было.

Ранее РБК-Украина писало, что 12 февраля во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны практически согласовали участок разведения в районе населенного пункта Гнутово.