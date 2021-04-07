UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Донбассе боевики 14 раз обстреливали позиции ООС, применялись минометы и гранатометы

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 6 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушали режим прекращения огня. Всего за вчера в зоне операции Объединенных сил погибли двое украинцев.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Песков и Опытного боевики применяли запрещенные минометы 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Неподалеку Авдеевки, Новоселовки Второй, Каменки и Гнутово противник вел огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности группировки "Север" боевики применили минометы 82-калибра, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы возле Новгородского. Вблизи Шумов и Золотого-4 - гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи поселка Новотошковское враг применял стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов, один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - сообщили в штабе.

На обстрел боевиков украинские военные открывали огонь.

"О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - добавили в штабе.

С начала суток нарушений "тишины" не было.

Ранее РБК-Украина писало, что 3 апреля на Донбассе пропал один из украинских военнослужащих. Вчера боевики отдали его тело украинским военным.

Также сообщалось, что из-за обстрела боевиков почти 50 городов и сел на Донбассе остались без воды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассобстрелООС
Читайте также
Кравчук не исключает перенос переговоров ТКГ в Польшу
Из-за обстрела боевиков почти 50 городов и сел на Донбассе остались без воды
Прогноз погоды