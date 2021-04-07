На Донбассе боевики 14 раз обстреливали позиции ООС, применялись минометы и гранатометы

На Донбассе за прошедшие сутки, 6 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушали режим прекращения огня. Всего за вчера в зоне операции Объединенных сил погибли двое украинцев.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Возле Песков и Опытного боевики применяли запрещенные минометы 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.
Неподалеку Авдеевки, Новоселовки Второй, Каменки и Гнутово противник вел огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности группировки "Север" боевики применили минометы 82-калибра, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы возле Новгородского. Вблизи Шумов и Золотого-4 - гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи поселка Новотошковское враг применял стрелковое оружие.
"Вследствие вражеских обстрелов, один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, в районе операции Объединенных сил один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - сообщили в штабе.
На обстрел боевиков украинские военные открывали огонь.
"О факте нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - добавили в штабе.
С начала суток нарушений "тишины" не было.
Ранее РБК-Украина писало, что 3 апреля на Донбассе пропал один из украинских военнослужащих. Вчера боевики отдали его тело украинским военным.
Также сообщалось, что из-за обстрела боевиков почти 50 городов и сел на Донбассе остались без воды.