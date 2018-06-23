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Интервью

На Донбассе боевик угрожал оружием миссии ОБСЕ

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 21:40
Фото: ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)
Фото: ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Патруль ОБСЕ заметил свежие рвы с противотанковыми минами на дистанционном управлении

На неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса в населенном пункта Петровское вооруженный боевик угрожал Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) и не позволил патрулям проехать дальше на оккупированную территорию. Об этом говорится в сообщении ОБСЕ.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 22 июня близько11:20. Патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях направлялся на восток через Петровское дорогой, которой наблюдатели в последний раз пользовалась 20 февраля 2018 года.

"Примерно за 10 метров на восток от перекрестка в селе первый автомобиль проехал через свежовыкопаний, однако хорошо скрытый ров, расположенный поперек дороги и заполненный щебнем. Тогда на северном конце рва, ориентировочно за 1 метр от дороги наблюдатели заметили в небольшом углублении подозрительный предмет, который был наполовину засыпан щебенкой. Первый автомобиль патруля СММ сразу же остановился на расстоянии около 5 метров на восток от предмета, а второй - примерно за 10 метров на запад от него на перекрестке. По оценке наблюдателей, это была противотанковая мина ТМ-62 с проводом дистанционного управления", - сообщили в ОБСЕ

Предмет находился и за 500 метров на восток от восточного края участка разведения. В то время как наблюдатели обдумывали возможность безопасного отхода от мины, с восточного направления до первого автомобиля СММ подошел вооруженный автоматом (АК-74) член вооруженных формирований с признаками опьянения.

"Он сказал наблюдателям немедленно покинуть этот район, добавив, что далее на восток их не пропустят. Несмотря на то, что команда СММ указала ему на наличие мины, он не позволил первому автомобилю поехать в восточном направлении", - сообщила СММ.

Сообщается, что на перекрестке, покидая этот район, члены патруля Миссии видели другие заполнены щебнем рвы, расположенные поперек дороги, а также провод дистанционного управления, Патруль СММ благополучно вернулся на базу в Донецке и сообщил о.

Напомним, миссия ОБСЕ за прошедшую неделю зафиксировала 7,4 тыс. случаев нарушения режима тишины на Донбассе.

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Теги публикации: ОБСЕ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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