На Донбассе боевик "ДНР" расстрелял бойцов своей роты, - разведка

На оккупированном Донбассе боевик на передовой расстрелял "сослуживцев" из своей роты. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел накануне, 6 января, в оккупированном Куликово Донецкой области.

"В частности стало известно о том, что один из боевиков подразделения, который нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотического-алкогольного угара, расстрелял боевиков своей роты, которые находились рядом с ним", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе неотведенные установки "Град". В частности, 4 января на оккупированной территории Луганской области вблизи Хрустального (бывший Красный Луч) рядом с линией разграничения патруль зафиксировал размещение 22 единицы реактивных систем залпового огня.

До этого в районе Хутора Вольный подорвался грузовик одного из подразделений Объединенных сил, в результате чего погиб военнослужащий.