На Донбассе блокировали перемещения почти 3 млн налички через линию разграничения

Фото: изъятая наличность (facebook.com/pressjfo.news)

Злоумышленников задержали на КПВВ "Станица Луганская"

Оперативники Государственной фискальной службы (ДФС) Украины блокировали незаконное перемещение миллионов наличных средств через линию разграничения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что прекращено две попытки ввоза с неподконтрольной территории значительных сумм наличных военнослужащими пограничной службы на КПВВ "Станица Луганская".

Так, во время досмотра вещей жителя Луганской области 1985 года рождения, который пешком осуществлял пересечение КПВВ из города Луганска к Станице Луганской, в скрытом двойном дне рюкзака выявили 2 млн гривен.

В этот же день, другой 43-летний житель Луганской области попытался с избежанием контроля перенести через КПВВ с неподконтрольной территории еще 745 тыс. гривен наличных.

Фото: изъятая наличность (facebook.com/pressjfo.news)

В обоих случаях, для принятия решения согласно действующего законодательства, об этих фактах незамедлительно проинформировали сотрудников СБУ и отдел национальной полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Ранее сообщалось, что в Украине с 29 октября вступил в силу новый порядок пересечения линии разграничения на временно оккупированных территориях (ВОТ) в Донецкой и Луганской областях.