На Донбассе агент "ДНР" пытался совершить теракт

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили террористический акт. Местный житель по заданию так называемого "Министерства госбезопасности ДНР" пытался подорвать подстанцию распределения электроэнергии в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Он изъял из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население", - сообщили в СБУ.

Мужчина, планировавший теракт, задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической организации), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: задержание мужчины, готовившего теракт (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что еженедельно в стране закладываются взрывчатки и совершаются попытки терактов.

Также сообщалось, что в сентябре агент ФСБ пытался взорвать стратегический объект в Украине и готовил убийства военных.