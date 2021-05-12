На Донбассе 8 обстрелов за сутки: боевики били из гранатометов и минометов

Возле населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров по позициям наших военных. А в районе поселка Калиново-Борщеватое боевики били из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Также неподалеку поселков Новоселовка и Южное противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы. В пригороде населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

У поселка Лебидинское по позициям наших бойцов били из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Также в направлении населенного пункта Южное российские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет за прошедшие сутки.