На Донбассе погиб украинский военный

В штабе Операции объединенных сил сообщили о гибели 15 июля украинского военного в результате ранений, полученных во время обстрела в районе Авдеевки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook штаба ООС.

"От ранений, полученных во время обстрела в районе Авдеевки погиб военнослужащий механизированного батальона старший солдат Дмитрий Лbсовол. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник, 15 июля, в штабе ООС сообщили, что c начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил враг семь раз нарушил режим прекращения огня, в результате чего двое военных получили ранения.

Напомним, 15 июля в Краматорский отдел полиции пришли двое мужчин, которые сообщили, что в мае 2014 года, поддавшись пропаганде, находились в рядах так называемой "ДНР". Оба местных жителя 1975 и 1979 годов рождения незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим в районе Станкостроя в городе Краматорск.