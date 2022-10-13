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На Донбасі загинув громадянин США, - Держдеп

Фото: у Держдепі розповіли про загибель громадянина США на Донбасі (state.gov)
Автор: Іван Носальський

Громадянин Сполучених Штатів нещодавно загинув у східній частині Донбасу. Причин його смерті поки що не розкривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепу США, яку наводить CNN.

За словами посадовця, сім'ю загиблого вже проінформували про подію.

"Ми підтримуємо зв'язок з сім'єю та надаємо всю необхідну допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї у цей скрутний час нам нічого додати", - розповів співробітник Держдепу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що громадянин США Стівен Забельскі загинув під час бойових дій в Україні 15 травня.

Також ми писали, що посольство США у Києві закликає американців виїхати з України, коли це буде безпечно. Такий заклик було зроблено через масовані російські атаки по Україні.

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