На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

На Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков за последние сутки, 22 марта, погиб один украинский военный и еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений ООС, при этом пять раз применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин.

Велись обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север" в районе населенных пунктов Водяное, Новомихайловка, Новоалександровка, Новозвановка, Золотое-1.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа", - отметили в ООС.

Что касается потерь боевиков, то по данным разведки огнем трех оккупантов было ликвидировано и пятеро ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - добавили в пресс-центре.

Напомним, по данным представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Евгения Марчука, после начала введения режима тишины на востоке Украины состоялось 60 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины боевиками.