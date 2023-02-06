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На Донбасі чоловік кинув гранату у продавця біля магазину: є загиблий та поранені

Фото: У Донецькій області чоловік кинув гранату у продавця біля магазину (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 6 лютого, у Красногорівці (Донецька область) чоловік кинув гранату у бік продавця молочної продукції. Внаслідок цього одна людина загинула, ще 5 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що біля магазину стався конфлікт між вуличним продавцем молочної продукції та місцевим мешканцем. Чоловік звинуватив потерпілого у неякісному товарі та, не задовольнившись словесними образами, кинув у його бік бойову гранату.

"Внаслідок вибуху загинув випадковий перехожий. Продавець та ще четверо людей – одна жінка і троє чоловіків, які знаходились поруч, отримали поранення різного ступеню тяжкості. Наразі їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що чоловіка затримали та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчинені умисного вбивства з хуліганських мотивів.

Нагадаємо, що правоохоронці у Дніпрі затримали військовослужбовця, який кинув гранату у їхній бік, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину.

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