В Доминикане подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Доминикане один человек заразился новым коронавирусом, ранее он прибыл в страну из Италии без симптомов заражения. Об этом в воскресенье сообщает газета Listin Diario.

Сообщается, что инфицированным является гражданин Италии, в настоящий момент он находится в военном госпитале Рамон де Лара, расположенном на востоке республики. Там же находится еще один иностранец - гражданин Франции - с подозрением на заражение коронавирусом. Диагноз еще не подтвержден.

Напомним, в Армении выявили первый подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболевший - 29-летний гражданин республики, который недавно прилетел из Тегерана вместе с женой. У мужчины на момент обращения к медикам была высокая температура, но сейчас она спала и его состояние оценивается как удовлетворительное. У его супруги результат теста на коронавирус оказался отрицательным.

Кроме того, власти Эквадора подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 в стране. Министерство здравоохранения Эквадора подтвердило первый случай коронавируса в субботу утром. Сообщаемся, что заболевшим является 70-летний турист, сейчас она находится в реанимации в критическом состоянии.