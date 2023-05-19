Домінантний слемданк ветерана "Денвера" присоромив "Лейкерс": момент дня в НБА

36-річний американець підкорив епізодом під кінець стартової чверті другого матчу проти "Лейкерс". Ветеран влаштував сольний прохід із власної половини майданчика та ефектно вгатив м'яч згори. П'ятірка каліфорнійців виконала роль статистів.

Стараннями партнерів Гріна по команді "Денвер" здобув непросту перемогу (108:103). Тепер у фінальній серії Західної конференції "Наггетс" мають гандикап (2:0). Наступні два поєдинки зіграють у Лос-Анджелесі.

Сам Грін провів на паркеті майже 15 хвилин. За відведений час він встиг набрати лише 2 очки та зробив 2 підбирання. Найрезультативнішим у матчі став його одноклубник Джамал Мюррей (37 пунктів).

Хто такий Джефф Грін

Уродженець штату Меріленд, на студентському рівні виступав за "Джорджтаун Гойяс". Обраний під п'ятим номером драфту НБА-2007 "Бостоном".

"Селтікс" відразу обміняли форварда до "Сіетла". Після сезону 2007/08 разом із "Суперсонікс" переїхав до Оклахоми. У лавах "Тандер" провів 2,5 роки та нарешті опинився в "Бостоні". Пізніше захищав кольори "Мемфіса", "Кліпперс", "Орландо", "Клівленда", "Вашингтона", "Юти", "Г'юстона" та "Брукліна".

До "Денвера" перебрався перед сезоном 2021/22. У нинішній кампанії отримав роль резервіста команди.