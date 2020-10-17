ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В доме папы Римского обнаружили коронавирус

Автор: Максим Зайченко

В резиденции папы Римского - Доме Святой Марфы - зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Заболевшего человека изолировали вместе с теми, с кем он контактировал.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, пишет Vatican News.

Отмечается, что носитель вируса является бессимптомным больным.

"Больной, который в настоящий момент является бессимптомным, был направлен в изоляцию, как и другие лица, вступавшие с ним в непосредственный контакт. Он временно выехал из Дома Святой Марфы, где обычно проживает", - сказал официальный представитель Ватикана.

Сейчас коронавирусом в Ватикане заражены около 10 человек. На днях три человека выздоровели.

Также РБК-Украина писало, что папа Римский Франциск призвал к миру на Кавказе. Он призвал Армению и Азербайджан отказаться от силовых способов урегулирования любых разногласий в ситуации в Нагорном Карабахе.

Кроме этого, ранее папа Римский Франциск отказал в аудиенции госсекретарю США Майку Помпео. В Ватикане считают, что американские власти хотят втянуть католическую церковь в предвыборную кампанию.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВатиканПапа РимскийКоронавирус