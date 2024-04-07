Домашнє насильство. Поліція розповіла про найпоширеніші види, та як протистояти

Конфлікти й непорозуміння трапляються у будь-якій сім'ї, але інколи вони стають загрозливими для фізичного та психологічного здоров'я людини. Домашнє насильство - це проблема, яка залишається актуальною у сучасному суспільстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію.
Правоохоронці наголошують, що домашнє насильство - це не лише побої чи зґвалтування. Це й образи та приниження, заборона працювати чи контроль сімейного бюджету.
"Його скоюють свідомо. Стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння не виправдовує його вчинення!", - додали в поліції.
Домашнє насильство буває не лише фізичним, а й психологічним, економічним та сексуальним. Жертвами можуть бути жінки, чоловіки, діти, і навіть літні люди. Однак ця проблема часто залишається у тіні, оскільки багато випадків залишаються прихованими.
Позбавлення людини житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів, використання фінансової переваги - це економічне насильство.
Економічне насильство часто важко припинити, оскільки жертва цілковито позбавлена ресурсів для самостійного життя і залежна від допомоги сторонніх.
Якщо ви стали очевидцем домашнього насильства, перш ніж втручатись у конфлікт, запитайте себе, чи це безпечно. Якщо ситуація небезпечна і гостра, не втручайтесь безпосередньо - зателефонуйте за будь-яким з цих номерів:
Нагадаємо, ми писали, що у Верховній раді зареєстрований проект закону про розблокування позапланових перевірок за заявою працівника або профспілки з питань вчинення мобінгу на роботі.
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