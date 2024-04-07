Домашнє насильство. Поліція розповіла про найпоширеніші види, та як протистояти

Правоохоронці наголошують, що домашнє насильство - це не лише побої чи зґвалтування. Це й образи та приниження, заборона працювати чи контроль сімейного бюджету.

"Його скоюють свідомо. Стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння не виправдовує його вчинення!", - додали в поліції.

Домашнє насильство буває не лише фізичним, а й психологічним, економічним та сексуальним. Жертвами можуть бути жінки, чоловіки, діти, і навіть літні люди. Однак ця проблема часто залишається у тіні, оскільки багато випадків залишаються прихованими.

Ознаки, які можуть вказати вам на те, що людина зазнає домашнього насильства

систематичні синці, порізи, травми, які людина приховує або розповідає, як отримала їх у побуті:

ізоляція людини від друзів і рідних;

депресія, тривожність, розлади сну;

різка зміна поведінки;

втрата інтересу до справ, які раніше приносили задоволення.

Позбавлення людини житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів, використання фінансової переваги - це економічне насильство.

Основні ознаки економічного насильства

контроль над фінансами іншої людини;

обмеження доступу іншої людини до користування спільною власністю, маніпуляція правом власності як перевагою одного члена сім'ї над іншим;

погрози жертві втратити кошти, власність чи особисті речі у разі непослуху;

обмеження права іншої людини навчатися чи працювати;

примушування до заняття проституцією, жебрацтвом, крадіжками;

відбирання у жертви коштів чи документів;

примушування передати право власності на рухоме та нерухоме майно жертви;

приниження жертви та психологічний тиск через перевагу у матеріальній власності;

маніпулювання думками та бажаннями жертви способом відбирання у неї матеріальних ресурсів та їжі.

Економічне насильство часто важко припинити, оскільки жертва цілковито позбавлена ресурсів для самостійного життя і залежна від допомоги сторонніх.

Прояви економічного насильства щодо дітей

дитині доводиться знаходити гроші у сторонніх, самостійно заробляти замість навчатися у школі; чи красти, тому що не вистачає на необхідні речі чи їжу;

батьки чи опікуни тиснуть на дитину - псують, викидають чи відбирають у дитини речі (іграшки, одяг тощо);

дитину примушують працювати на когось або віддавати дорослим кишенькові чи подаровані гроші (особисті речі);

над дитиною здійснюють контроль, обмежуючи її доступ до їжі;

дорослі примушують дитину до жебрацтва, крадіжок чи проституції;

як спосіб покарання - батьки змушують дитину працювати;

батьки відмовляються надавати дитині кошти на освіту чи необхідні освітні матеріали;

батьки змушують дитину діяти за їхнім бажанням, водночас погрожують втратою житла, їжі чи особистих речей.

Якщо ви стали очевидцем домашнього насильства, перш ніж втручатись у конфлікт, запитайте себе, чи це безпечно. Якщо ситуація небезпечна і гостра, не втручайтесь безпосередньо - зателефонуйте за будь-яким з цих номерів: