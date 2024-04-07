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Домашнє насильство. Поліція розповіла про найпоширеніші види, та як протистояти

Україна, Неділя 07 квітня 2024 22:56
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Домашнє насильство. Поліція розповіла про найпоширеніші види, та як протистояти Фото: поліція розповіла про найпоширеніші види домашнього насилля (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Конфлікти й непорозуміння трапляються у будь-якій сім'ї, але інколи вони стають загрозливими для фізичного та психологічного здоров'я людини. Домашнє насильство - це проблема, яка залишається актуальною у сучасному суспільстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію.

Правоохоронці наголошують, що домашнє насильство - це не лише побої чи зґвалтування. Це й образи та приниження, заборона працювати чи контроль сімейного бюджету.

"Його скоюють свідомо. Стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння не виправдовує його вчинення!", - додали в поліції.

Домашнє насильство буває не лише фізичним, а й психологічним, економічним та сексуальним. Жертвами можуть бути жінки, чоловіки, діти, і навіть літні люди. Однак ця проблема часто залишається у тіні, оскільки багато випадків залишаються прихованими.

Ознаки, які можуть вказати вам на те, що людина зазнає домашнього насильства

  • систематичні синці, порізи, травми, які людина приховує або розповідає, як отримала їх у побуті:
  • ізоляція людини від друзів і рідних;
  • депресія, тривожність, розлади сну;
  • різка зміна поведінки;
  • втрата інтересу до справ, які раніше приносили задоволення.

Позбавлення людини житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів, використання фінансової переваги - це економічне насильство.

Основні ознаки економічного насильства

  • контроль над фінансами іншої людини;
  • обмеження доступу іншої людини до користування спільною власністю, маніпуляція правом власності як перевагою одного члена сім'ї над іншим;
  • погрози жертві втратити кошти, власність чи особисті речі у разі непослуху;
  • обмеження права іншої людини навчатися чи працювати;
  • примушування до заняття проституцією, жебрацтвом, крадіжками;
  • відбирання у жертви коштів чи документів;
  • примушування передати право власності на рухоме та нерухоме майно жертви;
  • приниження жертви та психологічний тиск через перевагу у матеріальній власності;
  • маніпулювання думками та бажаннями жертви способом відбирання у неї матеріальних ресурсів та їжі.

Економічне насильство часто важко припинити, оскільки жертва цілковито позбавлена ресурсів для самостійного життя і залежна від допомоги сторонніх.

Прояви економічного насильства щодо дітей

  • дитині доводиться знаходити гроші у сторонніх, самостійно заробляти замість навчатися у школі; чи красти, тому що не вистачає на необхідні речі чи їжу;
  • батьки чи опікуни тиснуть на дитину - псують, викидають чи відбирають у дитини речі (іграшки, одяг тощо);
  • дитину примушують працювати на когось або віддавати дорослим кишенькові чи подаровані гроші (особисті речі);
  • над дитиною здійснюють контроль, обмежуючи її доступ до їжі;
  • дорослі примушують дитину до жебрацтва, крадіжок чи проституції;
  • як спосіб покарання - батьки змушують дитину працювати;
  • батьки відмовляються надавати дитині кошти на освіту чи необхідні освітні матеріали;
  • батьки змушують дитину діяти за їхнім бажанням, водночас погрожують втратою житла, їжі чи особистих речей.

Якщо ви стали очевидцем домашнього насильства, перш ніж втручатись у конфлікт, запитайте себе, чи це безпечно. Якщо ситуація небезпечна і гостра, не втручайтесь безпосередньо - зателефонуйте за будь-яким з цих номерів:

  • Національна поліція України: 102
  • Урядова гаряча лінія: 15-47
  • Безоплатна правова допомога: 0-800-213-103
  • Чатбот МВС https://t.me/police_helpbot діє в месенджері Telegram.

Нагадаємо, ми писали, що у Верховній раді зареєстрований проект закону про розблокування позапланових перевірок за заявою працівника або профспілки з питань вчинення мобінгу на роботі.

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