Домашнє насильство. Поліція розповіла про найпоширеніші види, та як протистояти
Конфлікти й непорозуміння трапляються у будь-якій сім'ї, але інколи вони стають загрозливими для фізичного та психологічного здоров'я людини. Домашнє насильство - це проблема, яка залишається актуальною у сучасному суспільстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію.
Правоохоронці наголошують, що домашнє насильство - це не лише побої чи зґвалтування. Це й образи та приниження, заборона працювати чи контроль сімейного бюджету.
"Його скоюють свідомо. Стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння не виправдовує його вчинення!", - додали в поліції.
Домашнє насильство буває не лише фізичним, а й психологічним, економічним та сексуальним. Жертвами можуть бути жінки, чоловіки, діти, і навіть літні люди. Однак ця проблема часто залишається у тіні, оскільки багато випадків залишаються прихованими.
Ознаки, які можуть вказати вам на те, що людина зазнає домашнього насильства
- систематичні синці, порізи, травми, які людина приховує або розповідає, як отримала їх у побуті:
- ізоляція людини від друзів і рідних;
- депресія, тривожність, розлади сну;
- різка зміна поведінки;
- втрата інтересу до справ, які раніше приносили задоволення.
Позбавлення людини житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів, використання фінансової переваги - це економічне насильство.
Основні ознаки економічного насильства
- контроль над фінансами іншої людини;
- обмеження доступу іншої людини до користування спільною власністю, маніпуляція правом власності як перевагою одного члена сім'ї над іншим;
- погрози жертві втратити кошти, власність чи особисті речі у разі непослуху;
- обмеження права іншої людини навчатися чи працювати;
- примушування до заняття проституцією, жебрацтвом, крадіжками;
- відбирання у жертви коштів чи документів;
- примушування передати право власності на рухоме та нерухоме майно жертви;
- приниження жертви та психологічний тиск через перевагу у матеріальній власності;
- маніпулювання думками та бажаннями жертви способом відбирання у неї матеріальних ресурсів та їжі.
Економічне насильство часто важко припинити, оскільки жертва цілковито позбавлена ресурсів для самостійного життя і залежна від допомоги сторонніх.
Прояви економічного насильства щодо дітей
- дитині доводиться знаходити гроші у сторонніх, самостійно заробляти замість навчатися у школі; чи красти, тому що не вистачає на необхідні речі чи їжу;
- батьки чи опікуни тиснуть на дитину - псують, викидають чи відбирають у дитини речі (іграшки, одяг тощо);
- дитину примушують працювати на когось або віддавати дорослим кишенькові чи подаровані гроші (особисті речі);
- над дитиною здійснюють контроль, обмежуючи її доступ до їжі;
- дорослі примушують дитину до жебрацтва, крадіжок чи проституції;
- як спосіб покарання - батьки змушують дитину працювати;
- батьки відмовляються надавати дитині кошти на освіту чи необхідні освітні матеріали;
- батьки змушують дитину діяти за їхнім бажанням, водночас погрожують втратою житла, їжі чи особистих речей.
Якщо ви стали очевидцем домашнього насильства, перш ніж втручатись у конфлікт, запитайте себе, чи це безпечно. Якщо ситуація небезпечна і гостра, не втручайтесь безпосередньо - зателефонуйте за будь-яким з цих номерів:
- Національна поліція України: 102
- Урядова гаряча лінія: 15-47
- Безоплатна правова допомога: 0-800-213-103
- Чатбот МВС https://t.me/police_helpbot діє в месенджері Telegram.
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