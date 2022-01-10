Для дома и офиса. Как новые интерактивные панели Flip от Samsung заменяют проектор, ТВ и флипчарт

Samsung Flip 55" – лучшее решение для офисных миттингов

Интерактивная офисная панель Samsung Flip 55" призвана заменить устаревшие маркерные доски и классические бумажные флипчарты. С этим девайсом вам больше не нужно перелистывать бумагу или боятся, что что-то сотрется. За вас все сделает интерактивный флипчарт Samsung. Он не только сохранит заметки, распечатает и разошлет сохраненный файл, но и поможет справиться с другими распространенными трудностями, возникающими в компаниях при организации и проведении совещаний, коллов или конференций.

Управление Samsung Flip 55" интуитивно понятно и сделано так, чтобы опыт использования флипчарт был таким же, как и в случае с "бумажной", "маркерной" или даже классической меловой доской. Например, можно провести пальцем или ладонью по экрану, чтобы стереть заметку. В то же время интерактивная панель открывает еще и дополнительные возможности для генерации ценных идей.

В отличие от своих предшественников, новый Samsung Flip 55" позволяет с легкостью делиться результатами, добавлять примечания, перемещать фрагменты и даже пользоваться поиском, а главное — писать и рисовать нескольким пользователям одновременно.

Удобная подставка на колесиках позволяет без труда перемещать интерактивную панель, превращая любой кабинет в комнату для совещаний, что, безусловно попадает в тренды эргономики, и пригодится компаниям с дефицитом офисного пространства.

Благодаря возможности одновременной работы нескольких пользователей до четырех участников встречи могут делать пометки, писать и рисовать на интерактивной панели, используя пальцы или двухсторонние ручки. При этом каждый может настроить свой собственный стиль, чтобы результаты было легко читать на дисплее с разрешением UHD.

Для дополнительной интерактивности Samsung Flip 55" имеет целый набор портов и беспроводных интерфейсов для подключения внешних устройств. Встроенные функции совместного использования экрана позволяют с легкостью транслировать контент на подключенные ПК, смартфоны и планшеты без задержек и потери качества изображения. Так же легко и просто пользователи могут импортировать свои локальные файлы на дисплей флипчарта, представляя свои идеи коллегам.

Флипчарт может работать как в портретной, так и в горизонтальной ориентации. Простая регулировка подставки по высоте позволяет всегда по максимуму использовать рабочее пространство. При необходимости флипчарт можно снять с подставки и закрепить на стене с помощью подвеса в комплекте.

Когда совещание окончено, Samsung Flip 55" сохраняет весь контент в центральной базе данных. Система безопасности с парольной защитой сохранит конфиденциальность, открывая доступ только пользователям, имеющим соответствующие полномочия. После ввода пароля организатор и участники встречи могут загрузить контент и отправить его по электронной почте или на печать. Результаты можно также сохранить через USB порт на флешку или другой внешний накопитель.

Вскоре после премьеры на CES 2018 и начала продаж в США и Европе Samsung планирует представить цифровой флипчарт по всему миру. Устройство будет доступно в онлайновых магазинах, у поставщиков офисной мебели и отделочных материалов, а также у традиционных поставщиков дисплеев для корпоративных заказчиков.

Samsung Flip 65": больше и функциональней

Помимо базовой модели, Samsung Flip представлен также в 65-дюймовом формате. Его сенсорный дисплей отличается быстрым откликом, благодаря которому командная работа с использованием устройства становится еще эффективнее, а 65-дюймовый экран идеально подходит для больших конференц-залов и переговорных комнат.

Для этой модели Samsung дополнительно представила настенное крепление без зазора (No Gap Wall Mount), которое позволяет избавиться от пространства между интерактивной панелью и стеной, что делает Flip 65" визуально более эстетичным.

Для данной модели также доступен режим Brush, который поддерживает работу интерактивной панели с маркерами самой разной толщины, благодаря чему инструментом "кисть" можно создать любое изображение, как если его писали настоящей кистью на бумаге. Кроме того, режимы рисования акварелью и масляными красками позволяют добиться различных стилей и текстур, а смешение оттенков обеспечивает насыщенную цветовую палитру.

Наконец, удаленное управление и работа в облаке с помощью популярных инструментов Office365, OneDrive и Remote Desktop, разрешают дистанционно продолжать совместную работу с Flip 65" и подключать к проекту даже тех сотрудников, которые находятся вне офиса.

Samsung Flip 85" – незаменим для учебы

Samsung Flip 85" идеально подходит для обучения, что особенно актуально в условиях стремительной цифровизации этой сферы. Он облегчает работу учителя, позволяя выполнять любые задачи, от совместного творчества на уроках рисования до редактирования изображений и создания фоновых заметок. На интерактивной панели доступны различные шаблоны и инструменты, от расписаний до календарей-графиков и стратегических досок.

Универсальные возможности подключения (USB/HDMI/DP/NFC) и разъем OPS поддерживают различные решения для образования, включая персональные устройства преподавателя, а также стороннее ПО. При необходимости учитель может подключить смартфон, планшет или ПК к Flip с помощью функции Touch Out, чтобы управлять контентом на дисплее в режиме реального времени из любого места в классе. Все изменения контента на экране Flip 85" или личного гаджета автоматически отображаются на втором устройстве.

Крупноформатный дисплей с разрешением UHD обеспечивает эффект полного погружения в образовательный контент, а также обладает такими функциями, как одновременное письмо для 10 человек, синхронизация со смартфонами, планшетами или ПК пользователей в одно касание, расширенные возможности редактирования изображений и блокировка шестизначным кодом для надежной защиты данных.

После завершения занятия преподаватель может переслать ученикам цифровое резюме урока, включающее весь важный контент, который отображался на интерактивной панели. Информация сохраняется в режиме реального времени. Samsung Flip 85" можно приобрести у официальных дистрибьютеров компании.

Samsung Flip 75" – новые сценарии пользования

Flip 75" преображает класс за счет интерактивного обучения, предоставляя преподавателям ресурсы, необходимые для создания эффективных и современных уроков. Благодаря большему количеству программного обеспечения и возможностей подключения, а также интуитивно понятным функциям взаимодействия Flip 75" создает увлекательную среду обучения.

Взаимодействия интуитивно выстроены для решения и создания проблем. Используйте любой объект рядом с вами, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Flip 75" различает входные данные от тонких и толстых объектов для имитации письма или выделения на экране. Или просто сотрите содержимое пальцем или ладонью.

Фишка модели – антимикробное покрытие, которое позволяет Samsung Flip 75" подавлять рост микробов. Кроме того, в Samsung учли вероятность несчастных случаев с девайсом. Чтобы защитить учеников и преподавателей, экран Flip 75" обернут специальной небьющейся пленкой, гарантирующей, что интерактивная панель останется неповрежденной в случае поломки.

Также Samsung тесно сотрудничал с Boxlight, ведущим поставщиком образовательных решений в США, чтобы предоставить полностью оптимизированное и инновационное образовательное программное обеспечение непосредственно для Flip 75". Преподаватели смогут получить доступ к обширному каталогу универсального учебного контента Boxlight для беспроблемного планирования уроков.

Flip 75" предлагает несколько вариантов подключения, включая USB, HDMI, DP и OPS, а также беспроводное совместное использование интерактивной панели, чтобы преподаватели могли легко подключать любое устройство для доступа к своему контенту. Благодаря поддержке веб-браузера преподаватели могут также получать учебные материалы в Интернете непосредственно через Flip 75".