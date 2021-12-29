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Должны помочь себе и другим: Германия пожертвует 75 млн доз вакцин в 2022 году

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Среда 29 декабря 2021 16:29
Должны помочь себе и другим: Германия пожертвует 75 млн доз вакцин в 2022 году Фото: Германия пожертвует 75 млн доз вакцин в 2022 году (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Новое правительство Германии планирует пожертвовать более бедным странам по меньшей мере 75 млн доз в 2022 году. Предыдущий план в 100 млн доз в 2021 году - страна выполнила.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DPA.

По словам министра развития Свенья Шульце, новое правительство страны не планирует останавливаться на достигнутом, о помощи другим странам.

"Но мы не должны останавливаться на достигнутом. В следующем году мы планируем пожертвовать как минимум 75 миллионов доз", - заявила Шульце.

В то же время министр добавила, что пожертвование не должно происходить за счет прививания граждан Германии.

"Мы справимся как с обеспечением собственного населения, так и с обеспечением беднейших стран", - отметила министр.

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