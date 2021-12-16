Доллар стабилизировался: курс на 17 декабря

Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 27,1929 гривен за 1 доллар (-0,0031). При этом курс доллара на 16 декабря составляет: 27,196 гривен за 1 доллар.

Фото: курс валют на 17 декабря

Таким образом, официальный курс второй день подряд будет держаться выше 27 гривен за доллар.

Фото: динамика курса доллара

Межбанк

На открытии межбанка доллар по сравнению с закрытием предыдущей сессии немного опустился, торгуясь на отметке 27,17 гривен. За полчаса до окончания торгов курс доллара находится на уровне 27,19 гривен.

Прогноз

Как рассказали опрошенные изданием банкиры, курс доллара в 2022 году будет находиться в коридоре 26-28 гривен. При этом он будет зависеть сразу от нескольких факторов.

Подробнее в материале РБК-Украина "Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках".