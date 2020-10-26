Доллар растет второй день подряд: НБУ установил курс на вторник

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дорожает после снижения на прошлой неделе

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 октября установлен на таком уровне: 28,3352 гривен за 1 доллар (+0,0441 грн). При этом курс доллара на 26 октября составляет 28,2911 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет второй день подряд после снижения на прошлой неделе.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 28,33 гривен за доллар, курс в покупке до 28,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,46 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 октября справочный курс на уровне 28,33 грн/доллар, повысив его по сравнению с 26 октября (28,28 грн/доллар).

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4 грн. достигал лишь в момент введения карантинных ограничений и в кризисном 2014 году.