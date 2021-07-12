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Доллар снова перешел к росту: курс на 12 июля

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 07:45
Доллар снова перешел к росту: курс на 12 июля Фото: курс доллара поднялся до 27,32 гривен (freepik)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня повысил официальный курс до 27,32 гривен за доллар. Это почти на четыре копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 июля установлен на таком уровне: 27,3234 гривен за 1 доллар (+0,0372). При этом курс доллара на 9 июля составлял: 27,2862 гривен за 1 доллар.

Доллар снова перешел к росту: курс на 12 июля

Фото: курс валют (скриншот сайта НБУ)

Таким образом, эта неделя начинается с официального курса на отметках около 27,30 гривен за доллар, возле которых он находился в течение последних дней.

Доллар снова перешел к росту: курс на 12 июля

Фото: динамика курса доллара (скриншот сайта НБУ)

Межбанк

В конце прошлой неделе в пятницу на открытии межбанка курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии опустился на две копейки - до 27,31 гривен за доллар, в покупке - до 27,29 гривен за доллар. Но неделя торгов завершилсь с долларом в продаже на отметке 27,33 гривен.

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