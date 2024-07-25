Долікарська допомога при кровотечі: види та способи зупинки

Базові правила домедичної допомоги

Уміння надати першу допомогу - важлива навичка для кожної людини, однак у разі нещасного випадку варто пам'ятати про свою безпеку та максимально зберігати спокій.

"Перш ніж кинутися на допомогу, треба пересвідчитися, що немає небезпеки для вас", - наголосили в Національній службі здоров'я України.

Види кровотеч

Є чимало станів, що можуть швидко призвести до загибелі людини, і кровотечі є одними з них.

Зауважимо, що кровотечі початково діляться на внутрішні та зовнішні.

Зокрема внутрішні кровотечі характеризуються:

блідістю шкірних покривів;

частим слабким пульсом;

частим диханням;

нудотою, блюванням, спрагою;

тахікардією, зниженням артеріального тиску;

У разі виявлення у постраждалого вищезгаданих симптомів необхідно як можна швидше звернутись за допомогою до екстреної швидкої допомоги за номером 103 чи 112. До прибуття медиків можна прикласти лід до місця ушкодження, це може частково зменшити кровотечі шляхом звуження судин.

Що стосується зовнішніх кровотеч, то їх є кілька видів.

Залежно від анатомічної будови та фізіологічних особливостей ушкоджених судин кровотечі можуть бути:

артеріальними - артеріальна кров має червоний колір, витікає пульсуючим струменем;

венозними - венозна кров темного кольору, витікає безупинно;

паренхіматозними - капілярна кров витікає з усієї поверхні рани;

капілярними - паренхіматозна кровотеча виникає при ушкодженні внутрішніх органів, витікає швидко великою кількістю;

змішаними.

Перша допомога при кровотечі

Перед початком надання допомоги сторонній людині варто пам'ятати про свою безпеку, одним з головних правил перед початком надання допомоги є використання латексних рукавичок, що убережуть вас від зараження.