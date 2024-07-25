Долікарська допомога при кровотечі: види та способи зупинки

Вже не перший рік Російська Федерація щоденно обстрілює цивільні міста України. Знання домедичної допомоги може врятувати не лише ваше життя, а й, можливо, життя ваших близьких.
Докладніше про те, які існують види кровотеч, та як їх усунути, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Уміння надати першу допомогу - важлива навичка для кожної людини, однак у разі нещасного випадку варто пам'ятати про свою безпеку та максимально зберігати спокій.
"Перш ніж кинутися на допомогу, треба пересвідчитися, що немає небезпеки для вас", - наголосили в Національній службі здоров'я України.
Є чимало станів, що можуть швидко призвести до загибелі людини, і кровотечі є одними з них.
Зауважимо, що кровотечі початково діляться на внутрішні та зовнішні.
У разі виявлення у постраждалого вищезгаданих симптомів необхідно як можна швидше звернутись за допомогою до екстреної швидкої допомоги за номером 103 чи 112. До прибуття медиків можна прикласти лід до місця ушкодження, це може частково зменшити кровотечі шляхом звуження судин.
Залежно від анатомічної будови та фізіологічних особливостей ушкоджених судин кровотечі можуть бути:
артеріальними - артеріальна кров має червоний колір, витікає пульсуючим струменем;
венозними - венозна кров темного кольору, витікає безупинно;
паренхіматозними - капілярна кров витікає з усієї поверхні рани;
капілярними - паренхіматозна кровотеча виникає при ушкодженні внутрішніх органів, витікає швидко великою кількістю;
змішаними.
Перед початком надання допомоги сторонній людині варто пам'ятати про свою безпеку, одним з головних правил перед початком надання допомоги є використання латексних рукавичок, що убережуть вас від зараження.
Якщо ви побачили, що у постраждалого є кров - звільніть поверхню рани від одягу чи дрібного сміття.
Якщо у рані є застряглі уламки великих розмірів - не чіпайте їх, щоб не посилити кровотечу.
Накладіть на рану стерильну пов’язку або чисту тканину. Щільно притисніть і не відпускайте, поки кров не зупиниться.
Якщо пошкоджена кінцівка - підніміть її вище рівня серця. Не слід затискати предмет, який застряг у рані, щоб не травмувати людину ще більше.
Якщо це можливо, покладіть людину на килим або ковдру, щоб тіло не втрачало тепло, заспокойте її.
Накладіть джгут, якщо кровотеча небезпечна для життя і ви вмієте це робити. Запишіть час накладання джгута, щоб повідомити медикам.
Зателефонуйте 103 або самостійно доставте пацієнта до медичного закладу якомога швидше.
При підготовці публікації використовувалась інформація НСЗУ, Вінницького національного медичного університету.
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