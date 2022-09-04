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Долги за "зеленую" электроэнергию надо погашать как можно быстрее, - НКРЭКУ

Фото: долги за "зеленую" электроэнергию надо погашать как можно быстрее (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) требует от НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" как можно быстрее решить недостатки финансовых документов для того, чтобы были выплачены долги предприятиям возобновляемой энергетики за произведенную в 2021 и 2022 году зеленую электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НКРЭКУ Константина Ущаповского во время заседание комиссии 2 сентября.

"Надеюсь, что после принятия соответствующих решений лицензиаты безусловно на 100% выполнят решение регулятора... чтобы в минимальный срок реализовать решение комиссии", - сказал Ущаповский.

По его словам НКРЕКП ожидает на следующей неделе получить на утверждение подписанные акты, чтобы деньги, которые накопились на счетах "Укрэнерго" от продажи сечения для экспорта электроэнергии в ЕС, шли на погашение задолженности перед предприятиями ВИЭ за 2021 и 2022 годы.

В свою очередь, заместитель директора по экономике ГП "Гарантированный покупатель" Станислав Сова сообщил, что госпредприятие уже устранило недостатки в актах и готово передать их на подпись в "Укрэнерго", чтобы начать выплаты старых долгов "зеленым" электростанциям.

"Акты у нас уже готовы. Мы по вашему решению понесем их вовремя и предоставим "Укрэнерго". Также надеемся, что "Укрэнерго" отреагирует и подпишет вовремя акты. Надеемся, что это повлияет на расчеты по ВИЭ за электрическую энергию", - заявил Сова.

Как сообщалось, 2 сентября президент Владимир Зеленский, выступая на международном экономическом форуме "Амброзети" в Италии, заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы. По его словам, Украина имеет огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.

Вместе с тем, задолженность "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства зеленой электроэнергии в Украине составляет 14,5 млрд грн. При этом уровень недоимок за произведенную зеленую электроэнергию в Украине в 2021 году составляет 10%, а за 8 месяцев 2022 года более 50%.

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