Долги за газ клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" выросли почти в 1,5 раза

Долги потребителей газа Днепропетровской области перед ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" достигли 3,3 млрд гривен. Увеличение неплатежей происходит из-за подорожания газа, уменьшения количества субсидиантов среди населения и монетизации субсидий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на 1 апреля 2019 года долг потребителей газа Днепропетровской обасти перед ООО "Днепропетровськгаз Сбыт" достиг 3,3 млрд гривен. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, в апреле 2018 года", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что с февраля изменился механизм выплаты жилищных субсидий. Клиенты ООО "Днепропетровскгаз Сбыт", которым назначена государственная помощь для оплаты потребленного газа, начали получать ее "живыми" деньгами. Некоторые потребители использовали полученные средства на другие цели, не расплатившись за услугу поставки газа. Они рискуют остаться без государственной помощи, ведь органы соцзащиты должны прекратить начисление субсидии в случае возникновения задолженности на сумму более 340 гривен.

"Мы ожидали, что часть субсидиантов, которые получат средства "на руки" может потратить их на свои личные нужды, а не на погашение задолженности по газопотреблению. К сожалению, так и произошло. Кроме того, ряд потребителей имеют накопленные долги за предыдущие зимние месяцы. Сейчас долг клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" составляет 3,265 млрд гривен. Больше всего должников среди потребителей Днепра, Кривого Рога и Каменского", - отметила начальник отдела расчетов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Светлана Зарицкая.

По словам пресс-службы, компания поддерживает монетизацию субсидий, как необходимый шаг для демонополизации и создания полноценного рынка газа в секторе бытовых потребителей. Однако, получатели государственной помощи должны четко соблюдать платежную дисциплину, чтобы оправдать доверие государства, не допустить долгов и не потерять государственную поддержку в дальнейшем.

"В случае возникновения трудностей с погашением задолженности компания советует потребителям не усугублять ситуацию и обращаться к ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" за реструктуризацией. При наличии соответствующих документов, в частности справок о доходах всех совершеннолетних членов семьи, зарегистрированных в жилом помещении (для неработающих членов семьи трудоспособного возраста подаются документы о причине временной незанятости) компания рассмотрит возможность реструктуризации долга", - говорится в сообщении.