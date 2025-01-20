Документи про вбивство Кеннеді будуть розсекречені, - Трамп

Звертаючись до своїх прихильників у Вашингтоні (округ Колумбія) на Capital One Arena майбутній президент Штатів заявив про плани розсекретити інформацію про гучні вбивства у країні у 60-ті роки.

Окрім документації щодо загибелі Кеннеді 22 листопада 1963 року у Далласі (штат Техас), планується також розсекречення файлів про вбивство лідера руху за громадянські права, баптистського пастора та громадського діяча Мартіна Лютера Кінга 4 квітня 1968 року у Мемфісі (штат Теннессі).

"Ми відкриємо секретні документи. Включно з документами про вбивство президента Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга", - сказав Трамп.

Він додав, що "усі ці документи будуть опубліковані".