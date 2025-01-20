Документи про вбивство Кеннеді будуть розсекречені, - Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв розкрити для громадськості таємні документи. Зокрема про вбивства президента Джона Фіцджеральда Кеннеді.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на трансляцію виступу Трампа на мітингу перед своєю інавгурацією.
Звертаючись до своїх прихильників у Вашингтоні (округ Колумбія) на Capital One Arena майбутній президент Штатів заявив про плани розсекретити інформацію про гучні вбивства у країні у 60-ті роки.
Окрім документації щодо загибелі Кеннеді 22 листопада 1963 року у Далласі (штат Техас), планується також розсекречення файлів про вбивство лідера руху за громадянські права, баптистського пастора та громадського діяча Мартіна Лютера Кінга 4 квітня 1968 року у Мемфісі (штат Теннессі).
"Ми відкриємо секретні документи. Включно з документами про вбивство президента Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга", - сказав Трамп.
Він додав, що "усі ці документи будуть опубліковані".
Нагадаємо, ще під час своєї першої президентської каденції Трамп доручив у 2017 році відомствам внести правки в певні файли, зокрема розсекретити дані про справу щодо вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді. Тоді в базі Національного управління архівів і документації були вперше опубліковані 2891 документ, пов'язаний з цим гучним убивством.
При цьому Трамп на прохання виконавчих органів і відомств США вирішив тимчасово не публікувати деякі документи із секретного архіву, які можуть завдати шкоди національній безпеці країни.
Варто також зазначити, що у жовтні 2017-го закінчувався 25-річний термін секретності архіву документів про вбивство Кеннеді.
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