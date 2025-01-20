ua en ru
Пн, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Документи про вбивство Кеннеді будуть розсекречені, - Трамп

Понеділок 20 січня 2025 01:27
UA EN RU
Документи про вбивство Кеннеді будуть розсекречені, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв розкрити для громадськості таємні документи. Зокрема про вбивства президента Джона Фіцджеральда Кеннеді.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на трансляцію виступу Трампа на мітингу перед своєю інавгурацією.

Звертаючись до своїх прихильників у Вашингтоні (округ Колумбія) на Capital One Arena майбутній президент Штатів заявив про плани розсекретити інформацію про гучні вбивства у країні у 60-ті роки.

Окрім документації щодо загибелі Кеннеді 22 листопада 1963 року у Далласі (штат Техас), планується також розсекречення файлів про вбивство лідера руху за громадянські права, баптистського пастора та громадського діяча Мартіна Лютера Кінга 4 квітня 1968 року у Мемфісі (штат Теннессі).

"Ми відкриємо секретні документи. Включно з документами про вбивство президента Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга", - сказав Трамп.

Він додав, що "усі ці документи будуть опубліковані".

Нагадаємо, ще під час своєї першої президентської каденції Трамп доручив у 2017 році відомствам внести правки в певні файли, зокрема розсекретити дані про справу щодо вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді. Тоді в базі Національного управління архівів і документації були вперше опубліковані 2891 документ, пов'язаний з цим гучним убивством.

При цьому Трамп на прохання виконавчих органів і відомств США вирішив тимчасово не публікувати деякі документи із секретного архіву, які можуть завдати шкоди національній безпеці країни.

Варто також зазначити, що у жовтні 2017-го закінчувався 25-річний термін секретності архіву документів про вбивство Кеннеді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Документи
NEWS
Росія у 2024-му втратила більше військ, ніж за два попередні роки війни, - Сирський
Росія у 2024-му втратила більше військ, ніж за два попередні роки війни, - Сирський
DAILY
"Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян