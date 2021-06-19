Доклад ООН по правам человека в Крыму фиксирует преследования и пытки

"Доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконно преследования крымчан, применение пыток для самооговора, перемещение незаконно осужденных на территорию Россию, безнаказанность органов российской оккупационной власти, в том числе ФСБ", - сообщила она.

По ее словам, отдельно отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, что является фактически одной из форм принудительного изменения демографического состава населения.

Российские беззакония включает также наступление на религиозные свободы, в частности речь идет о преследовании Православной церкви Украины, сообщила замглавы МИД Украины.

"Это те практики в нарушение норм международного права, которые с собой принесла Россия как оккупационная власть на украинские земли Крыма и Донбасса", - написала Джеппар.