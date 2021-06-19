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Доклад ООН по правам человека в Крыму фиксирует преследования и пытки

Автор: Александр Белоус

Опубликован очередной промежуточный доклад генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму. Он будет представлена под сессии Совета ООН по правам человека, который начинает свою работу в понедельник.

Об этом сообщила первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар на своей странице в Facebook.

"Доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконно преследования крымчан, применение пыток для самооговора, перемещение незаконно осужденных на территорию Россию, безнаказанность органов российской оккупационной власти, в том числе ФСБ", - сообщила она.

По ее словам, отдельно отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, что является фактически одной из форм принудительного изменения демографического состава населения.

Российские беззакония включает также наступление на религиозные свободы, в частности речь идет о преследовании Православной церкви Украины, сообщила замглавы МИД Украины.

"Это те практики в нарушение норм международного права, которые с собой принесла Россия как оккупационная власть на украинские земли Крыма и Донбасса", - написала Джеппар.

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Крым