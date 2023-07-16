Доказ перевезення БК цивільними авто з РФ. В Маріуполі в ДТП потрапили дві вантажівки

Відомо, що аварія трапилась на Таганрозькому шосе неподалік від в'їзду в Маріуполь з боку Новоазовська. Там одна російська вантажівка протаранила іншу.

Однак в кузові однієї з машин очевидцями було зафіксовано ящики, типові за виглядом та маркування для російських БК.

Андрющенко зауважив, що в Маріуполі вже не вперше фіксуються випадки, коли росіяни для доставки озброєння використовують цивільні авто.

"Місце аварії було швидко охоплено та без зайвого шуму “ліквідовано” військовими", - написав Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь Донецької області у перші місяці війни. Захисники міста чинили опір ворогові, перебуваючи тривалий час в оточенні.

Останнім часом у місті та біля нього почастішали вибухи, постійно відбуваються "прильоти" центрами дислокації окупантів, а також місцями зберігання російської військової техніки, яка базується в захопленому місті.

Так, вранці 13 липня стало відомо, що в Маріуполі було завдано удару по казармах кадировців. Щоб спробувати мінімізувати наслідки удару, тіла вбитих вивозились уночі.

Також увечері 12 липня в окупованому Маріуполі місцеві жителі почули вибухи. За словами очевидців, після серії вибухів над узбережжям у Маріупольському районі почали фіксувати активну роботу ворожої авіації та систем протиповітряної оборони.

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