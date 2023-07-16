ua ru
Нд, 16 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Доказ перевезення БК цивільними авто з РФ. В Маріуполі в ДТП потрапили дві вантажівки

Новость на русском →
Неділя 16 липня 2023 20:22
Доказ перевезення БК цивільними авто з РФ. В Маріуполі в ДТП потрапили дві вантажівки Фото: в Маріуполі в ДТП потрапили дві вантажівки (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області сталося ДТП за участі двох вантажних автомобілів. В одній з машин могли перевозитись російські БК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Відомо, що аварія трапилась на Таганрозькому шосе неподалік від в'їзду в Маріуполь з боку Новоазовська. Там одна російська вантажівка протаранила іншу.

Однак в кузові однієї з машин очевидцями було зафіксовано ящики, типові за виглядом та маркування для російських БК.

Андрющенко зауважив, що в Маріуполі вже не вперше фіксуються випадки, коли росіяни для доставки озброєння використовують цивільні авто.

"Місце аварії було швидко охоплено та без зайвого шуму “ліквідовано” військовими", - написав Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь Донецької області у перші місяці війни. Захисники міста чинили опір ворогові, перебуваючи тривалий час в оточенні.

Останнім часом у місті та біля нього почастішали вибухи, постійно відбуваються "прильоти" центрами дислокації окупантів, а також місцями зберігання російської військової техніки, яка базується в захопленому місті.

Так, вранці 13 липня стало відомо, що в Маріуполі було завдано удару по казармах кадировців. Щоб спробувати мінімізувати наслідки удару, тіла вбитих вивозились уночі.

Також увечері 12 липня в окупованому Маріуполі місцеві жителі почули вибухи. За словами очевидців, після серії вибухів над узбережжям у Маріупольському районі почали фіксувати активну роботу ворожої авіації та систем протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
Страховка від блекауту. Як вибрати зарядну станцію для дому
Страховка від блекауту. Як вибрати зарядну станцію для дому
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України