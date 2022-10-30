За добу окупанти вбили 5 мешканців Донецької області, - ОВА

За суботу, 29 жовтня, російські окупанти вбили 5 мирних жителів Донецької області. Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, 5 людей загинули 29 жовтня в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації: 2 - у Коровиному Яру, 2 у - Святогірську та 1 - у Лимані.

"Ще 8 людей за вчора отримали поранення", - додав Кириленко.

Загалом на ранок неділі, 30 жовтня, вбито 1125 мешканців Донецької області. 2499 мешканців отримали поранення.

В ці цифри не входять дані щодо жертв в Маріуполі та Волновасі, де точну кількість жертв наразі встановити неможливо.