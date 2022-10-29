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За добу енергетики відновили електропостачання для 6 тисяч родин у Донецькій області

Фото: енергетики відновили електропостачання для 6 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК відновили постачання світла у 4 населених пунктах для 6 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення команії.

За інформацією Павла Кириленка, очільника Донецької області, вночі ворог проявляв високу активність на Донецькому напрямку.

Наразі лишається без світла 79 населених пунктів, де фахівці ДТЕК Донецької електромережі не мають доступу до проведення робіт.

"Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 248 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, в жовтні росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.

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ЕлектроенергіяДонецька область