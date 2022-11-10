За добу в Донецькій області росіяни вбили трьох людей, ще 12 поранені

"За 9 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: 2 - у Бахмуті та 1 - у Павлівці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації - у Яровій.

За словами очільника ОВА, ще 12 людей в області отримали поранення.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1185 людей, ще 2578 поранені.