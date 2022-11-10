За добу в Донецькій області росіяни вбили трьох людей, ще 12 поранені

На ранок, 10 листопада, стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області. Ще 12 людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 9 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: 2 - у Бахмуті та 1 - у Павлівці", - йдеться в повідомленні.
Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації - у Яровій.
За словами очільника ОВА, ще 12 людей в області отримали поранення.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1185 людей, ще 2578 поранені.
Як повідомлялось, російські окупанти випустили ракети з літака Су-25 по своїх позиціях на Донецькому напрямку.
Також українські десантники в Донецькій області приземлили російський безпілотник. Мова йде про БПЛА "Орлан-10".
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