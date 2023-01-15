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За добу в Донецькій області росіяни вбили 7 людей, ще 4 поранені

Фото: за добу в Донецькій області росіяни вбили 7 людей (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За суботу, 14 січня, російські окупанти вбили 7 жителів Донецької області. Ще 4 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 14 січня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 - в Авдіївці, 1 - у Старій Миколаївці, Парасковіївці та Курахівці", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 4 осіб отримали поранення.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1307 особи, ще 2849 поранено.

Як повідомлялося, російські окупанти 14 січня завдали удару по Авдіївці (Донецька область). Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

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Донецька область