За добу в Донецькій області росіяни вбили 7 людей, ще 4 поранені

За суботу, 14 січня, російські окупанти вбили 7 жителів Донецької області. Ще 4 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 14 січня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 - в Авдіївці, 1 - у Старій Миколаївці, Парасковіївці та Курахівці", - розповів він.
За словами Кириленка, ще 4 осіб отримали поранення.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Всього з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1307 особи, ще 2849 поранено.
Як повідомлялося, російські окупанти 14 січня завдали удару по Авдіївці (Донецька область). Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
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