UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За добу на Донеччині окупанти вбили 6 цивільних, ще 9 людей поранено

Фото: за добу на Донеччині окупанти вбили 6 цивільних, ще 9 людей поранено (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. Минулої доби через російські атаки загинули 6 цивільних, 9 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВ Павла Кириленка.

"За 26 січня росіяни вбили 6 жителів Донбасу: 2 в Очеретино, 2 у Богоявленці, 1 в Авдіївці та 1 у Парасковіївці. Ще 9 людей в області отримали поранення", - написав він.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни на Донеччині через агресію Росії загинули 1326 осіб, ще 2905 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше Кириленко заявив, що ситуація в Донецькій області суттєво загострилася. Росіяни посилили обстріл по Вугледару та Авдіївці.

Також вчораокупанти обстріляли селище Очеретине на Донеччині, внаслідок чого двоє людей загинули, ще одне поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в Україні