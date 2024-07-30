Доброволець з Фінляндії загинув на війні в Україні

В Україні загинув громадянин Фінляндії, котрий допомагав ЗСУ у захисті від російських окупантів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Yle розповіли в Асоціації учасників бойових дій Фінляндії.
За даними Асоціації, доброволець з Фінляндії загинув у середині липня на північ від тимчасово окупованого Донецька.
Про трагедію Асоціація дізналася від родича загиблого добровольця. Також факт загибелі підтвердила фінська влада.
Як пише Yle, це вже четвертий доброволець із Фінляндії, який загинув в Україні.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Україну від російських окупантів допомагає захищати велика кількість добровольців із різних країн.
На жаль, частина із них уже загинула. Так, сьогодні, 30 липня, стало відомо про загибель в Україні грузинського добровольця Бондо Гагнідзе. Його вбили росіяни в Донецькій області.
Також тиждень тому польські ЗМІ написали про загибель в Україні добровольця із Польщі Томаша Секали.
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