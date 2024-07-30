Доброволець з Фінляндії загинув на війні в Україні

Що передувало

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Україну від російських окупантів допомагає захищати велика кількість добровольців із різних країн.

На жаль, частина із них уже загинула. Так, сьогодні, 30 липня, стало відомо про загибель в Україні грузинського добровольця Бондо Гагнідзе. Його вбили росіяни в Донецькій області.

Також тиждень тому польські ЗМІ написали про загибель в Україні добровольця із Польщі Томаша Секали.

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