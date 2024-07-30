Доброволець з Фінляндії загинув на війні в Україні

В Україні загинув громадянин Фінляндії, котрий допомагав ЗСУ у захисті від російських окупантів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Yle розповіли в Асоціації учасників бойових дій Фінляндії.

Як пише Yle, це вже четвертий доброволець із Фінляндії, який загинув в Україні.

Про трагедію Асоціація дізналася від родича загиблого добровольця. Також факт загибелі підтвердила фінська влада.

За даними Асоціації, доброволець з Фінляндії загинув у середині липня на північ від тимчасово окупованого Донецька.

Що передувало

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Україну від російських окупантів допомагає захищати велика кількість добровольців із різних країн.

На жаль, частина із них уже загинула. Так, сьогодні, 30 липня, стало відомо про загибель в Україні грузинського добровольця Бондо Гагнідзе. Його вбили росіяни в Донецькій області.

Також тиждень тому польські ЗМІ написали про загибель в Україні добровольця із Польщі Томаша Секали.

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