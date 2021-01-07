На днях в Израиль прибудет первая партия COVID-вакцины Moderna

Фото: Беньямин Нетанияху

На днях первая партия вакцины от коронавируса Modernа должна прибыть в Израиль. Ранее стало известно, что Минздрав согласовал поставку 6 млн доз вакцины.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху.

В частности, вакцины планируют доставить людям, которые не могут сами прийти в больницу.

"Это первая партия вакцины Modernа, будут ещё. Я работаю над тем, чтобы доставить гражданам Израиля миллионы доз вакцин, чтобы мы смогли раз и навсегда избавиться от пандемии коронавируса, - сказал Нетанияху.

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Ранее стало известно, что Израиль одобрил использование вакцины от COVID-19 компании Moderna. В декабре вакцина Moderna получила разрешение на использование в США и Канаде. Еще несколько стран рассматривают возможность ее применения.

Напомним также, что Израиль ужесточает ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса. Власти называют это "последним шагом" на фоне вакцинации населения страны. Ужесточения вступят в силу в полночь с четверга на пятницу и будут действовать 14 дней.