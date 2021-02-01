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В "ДНР" заявили о первых привитых COVID-вакциной "Спутник-V"

Автор: Дмитрий Левицкий

В так называемой "ДНР" заявили о якобы начале вакцинации населения от коронавируса. Боевики утверждают, что привили первых пациентов российской вакциной "Спутник-V".

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Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Как заявляют в "ДНР", первые дозы вакцины "Спутник-V" получили две сотрудницы донецких больниц. Вакцинированные женщины теперь находятся под наблюдением врачей.

Для прививки населения оккупанты открыли специальные пункты. Один из них работает в Центре первичной медико-санитарной помощи №11 в Донецке. Именно там якобы вакцинировали первых пациентов.

Кроме того, боевики заявляют, что прививки вакциной "Спутник-V" якобы получил главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин. Главарь боевиков якобы вакцинировался в одной из больниц Донецка.

Напомним, вчера главарь боевиков Пушилин заявил о прибытии в "ДНР" партии российской вакцины "Спутник-V". Он анонсировал начало вакцинации на оккупированной территории Донецкой области.

В то же время в России официально не подтверждают отправку боевикам вакцины от коронавируса "Спутник-V".

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