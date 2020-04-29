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"ДНР" заявила, что у переданного Украиной пленного выявили COVID-19

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 16:29
"ДНР" заявила, что у переданного Украиной пленного выявили COVID-19
Фото: обмен пленными 16 апреля (facebook.com/president.gov.ua)

Коронавирус якобы подтвердили у одного из освобожденных

Коронавирус якобы выявлен у одного из переданных Украиной на оккупированные территории в рамках обмена пленными 16 апреля. Об этом заявила так называемый "министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко, передают сепаратистские СМИ.

По ее словам, выявлен случай коронавируса среди переданных самопровозглашенной "Донецкой народной республике".

"У одного из лиц, переданных Украиной 16 апреля в рамках обмена пленными, подтвержден коронавирус", - отметила Долгошапко.

Других подробностей на данный момент не сообщается.

Напомним, ранее глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко рассказал, что все освобожденные в ходе обмена пленными 16 апреля украинцы прошли ПЦР-тестирование на коронавирус и получили отрицательные результаты.

На прошлой неделе отдельные районы Донецкой и Луганской областей подтвердили более 100 случаев COVID-19 и ввели строгую самоизоляцию. Также сообщалось, что оккупированный Луганск закрыли на въезд в связи с карантинными ограничениями, а в самопровозглашенных "республиках" Донбасса ограничено пассажирское междугороднее сообщение.

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