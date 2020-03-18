В "ДНР" заявили о закрытии КПП на Донбассе из-за коронавируса

Самопровозглашенная "Донецкая Народная Республика" закроет подконтрольные боевикам пункты пропуска на Донбассе с 21 марта из-за нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля "Донецкой народной республики" на Донбассе с 00:00 часов 21 марта 2020 года.

Также "ДНР" сообщает о якобы отсутствии случаев заражения COVID-19 .

Напомним, что Украина на Донбассе в рамках карантина ввела дополнительные ограничения по пересечению контрольных пунктов въезда-выезда. В частности, через линию разграничения не будут пропускать людей без постоянной регистрации на подконтрольной территории.

Кроме того, командование операции Объединенных сил ограничило работу контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой области. Так, период с 16 марта по 3 апреля работа КПВВ в Донецкой области будет ограничена в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что так называемые "власти" оккупированного Крыма из-за коронавируса в Украине закрывают административную границу с материковой частью.

Как сообщало РБК-Украина, Российская Федерация и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной с 17 марта из-за пандемии коронавируса. О возобновлении движения поездов обещают сообщить дополнительно.