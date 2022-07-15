В "ДНР" сообщили о смерти британца, который находился в плену боевиков

Британский волонтер Пол Ури умер в плену боевиков так называемой "ДНР". Оккупанты обвинили его в наемничестве и удерживали в плену с апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова "омбудсмена "ДНР" в комментарии "РИА-Новости".
"Находившийся в плену в "ДНР" британский наемник Пол Ури скончался 10 июля из-за болезней и стресса", - заявила она.
Отметим, что британец Ури был взят в плен боевиками 25 апреля. Он предстал перед судом как "наемник", который воевал на стороне ВСУ.
В то же время украинский депутат Алексей Гончаренко в Telegram заявляет, что Пола Ури убили. И он не являлся солдатом, а работал на одну из общественных организаций, которые помогают пострадавшим во время войны.
Также о том, что Пол Ури занимался гуманитарной помощью сообщает Sky News.
Напомним, "суд" фейковой республики "ДНР" приговорил к смертной казни еще трех иностранных бойцов, воевавших на стороне Украины. Их планируют расстрелять.
В частности, речь идет о британцах Эйдене Аслине и Шоне Пиннере. Первый уже успел попрощаться с родными и сказать им, что его скоро казнят.
Как известно, так называемый "народный совет" боевиков "ДНР" отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Таким образом, оккупанты узаконили казнь, под которую попадают добровольцы, воевавшие на стороне ВСУ.
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