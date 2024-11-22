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У Дніпровському районі Києва через вибух загинув чоловік: деталі поліції

Фото: у Дніпровському районі Києва через вибух загинув чоловік (t.me/gunpKyiv)
Автор: Іван Носальський

У Дніпровському районі Києва сьогодні, 22 листопада, пролунав вибух. У результаті інциденту загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram .

За даними правоохоронців, інформація про вибух у Дніпровському районі надійшла близько 15:00.

"Попередньо встановлено, що громадянин підійшов до транспортного засобу, поряд з яким стояла коробка. Після того, як чоловік взяв її до рук, вона здетонувала. Від отриманих тілесних травм потерпілий загинув на місці", - уточнили в поліції.

Поліцейські встановлюють особу загиблого. На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, судмедексперт та інші служби.

 

Подібні інциденти

Нагадаємо, наприкінці червня у Деснянському районі Києва чоловік підірвав гранату. Внаслідок цього було пошкоджено понад десять авто.

Вдома у чоловіка знайшли ще п'ять гранат та близько 40 набоїв.

Також 8 вересня у Лубнах чоловік підірвав гранату біля супермаркету. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

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