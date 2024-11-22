У Дніпровському районі Києва через вибух загинув чоловік: деталі поліції

За даними правоохоронців, інформація про вибух у Дніпровському районі надійшла близько 15:00.

"Попередньо встановлено, що громадянин підійшов до транспортного засобу, поряд з яким стояла коробка. Після того, як чоловік взяв її до рук, вона здетонувала. Від отриманих тілесних травм потерпілий загинув на місці", - уточнили в поліції.

Поліцейські встановлюють особу загиблого. На місці інциденту працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, судмедексперт та інші служби.