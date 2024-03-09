У Дніпропетровській області загинув підліток через обстріл росіян

Окупанти вдарили по Червоногригорівській громаді з артилерії. Були пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін.

Через ворожий обстріл загинув 16-річний підліток. Крім того, 22-річний хлопець отримав поранення. Він у важкому стані у лікарні.

Обстріли України 9 березня

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 15 "Шахедів". Сили ППО збили 12 дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що над Криворізьким районом цієї ночі збили п'ять дронів. Але було влучання у підприємство, там виникла пожежа.

Крім того, сьогодні зранку росіяни з тактичної авіації випустили ракету Х-31 по Одеській області. Вона влучила у поле поза межами населеного пункту. Внаслідок атаки люди та інфраструктура не постраждали.