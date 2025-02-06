У Дніпропетровській області автобус потрапив у ДТП: багато постраждалих, фото

Служба порятунку отримала повідомлення про ДТП о сьогодні 7:00. Аварія сталася на трасі Н-23 поблизу села Олексіївка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району.

Водій автобуса "Паз 4234", який перевозив працівників підприємства, не впорався з керування, внаслідок чого транспорт в'їхав у дерево. Внаслідок ДТП постраждало 13 пасажирів та водій.

Фото: у Дніпропетровській області автобус зіткнувся з деревом (dp.dsns.gov.ua)

Бійці ДСНС деблокували водія та передали медикам для госпіталізації. На місці аварії працювали шість рятувальників та дві одиниці техніки ДСЕС.

Обставини ДТП будуть встановлювати співробітники поліції.