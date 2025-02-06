У Дніпропетровській області автобус потрапив у ДТП: багато постраждалих, фото

ДТП з автобусом сталася у Дніпропетровській області зранку 6 лютого. Внаслідок аварії постраждали 14 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Дніпропетровській області.
Служба порятунку отримала повідомлення про ДТП о сьогодні 7:00. Аварія сталася на трасі Н-23 поблизу села Олексіївка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району.
Водій автобуса "Паз 4234", який перевозив працівників підприємства, не впорався з керування, внаслідок чого транспорт в'їхав у дерево. Внаслідок ДТП постраждало 13 пасажирів та водій.
Фото: у Дніпропетровській області автобус зіткнувся з деревом (dp.dsns.gov.ua)
Бійці ДСНС деблокували водія та передали медикам для госпіталізації. На місці аварії працювали шість рятувальників та дві одиниці техніки ДСЕС.
Обставини ДТП будуть встановлювати співробітники поліції.
Нагадаємо, у грудні у Харкові сталася ДТП з автобусом та автівкою Suzuki. Внаслідок аварії шестеро людей постраждали.
Також РБК-Україна повідомляло, що 15 грудня поблизу Львова сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда, машини та мікроавтобусу. Семеро людей загинули, троє постраждали. Водій, який влаштував аварію, втік з місця події, його затримали.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.