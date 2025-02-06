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У Дніпропетровській області автобус потрапив у ДТП: багато постраждалих, фото

Фото: у Дніпропетровській області автобус потрапив у ДТП (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

ДТП з автобусом сталася у Дніпропетровській області зранку 6 лютого. Внаслідок аварії постраждали 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Служба порятунку отримала повідомлення про ДТП о сьогодні 7:00. Аварія сталася на трасі Н-23 поблизу села Олексіївка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району.

Водій автобуса "Паз 4234", який перевозив працівників підприємства, не впорався з керування, внаслідок чого транспорт в'їхав у дерево. Внаслідок ДТП постраждало 13 пасажирів та водій.

 

Фото: у Дніпропетровській області автобус зіткнувся з деревом (dp.dsns.gov.ua)

Бійці ДСНС деблокували водія та передали медикам для госпіталізації. На місці аварії працювали шість рятувальників та дві одиниці техніки ДСЕС. 

Обставини ДТП будуть встановлювати співробітники поліції.

Нагадаємо, у грудні у Харкові сталася ДТП з автобусом та автівкою Suzuki. Внаслідок аварії шестеро людей постраждали.

Також РБК-Україна повідомляло, що 15 грудня поблизу Львова сталася потрійна ДТП за участю автопоїзда, машини та мікроавтобусу. Семеро людей загинули, троє постраждали. Водій, який влаштував аварію, втік з місця події, його затримали.

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ДТПДніпропетровська областьДСНСАварія