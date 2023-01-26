Дніпропетровська область повертається до графіків відключень світла

Дніпропетровська область повертається до графіків відключання світла після останньої ракетної атаки РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Енергетики доклали максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію після останньої атаки ворога та повернути Дніпропетровську область до графіків відключень", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що після обстрілів ситуація все ще складна, тому енергетики закликають помірно використовувати потужні прилади, щоб не перевантажувати енергомережі.
Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, через чергову атаку РФ по Україні у низці областей діяли аварійні відключення світла через високу ракетну загрозу.
Також раніше в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після масованої атаки Росії.
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