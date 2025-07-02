У Дніпрі жорстоко побили підлітка посеред вулиці: що каже поліція

У Дніпрі поліцейські розслідують напад на підлітка. У тяжному побитті підозрюється 16-річний хлопець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції у Дніпропетровській області.
Інцидент стався 30 червня на одній із вулиць Шевченківського району міста.
Як розповіли у поліції, під час конфлікту 16-річний хлопець вдарив 14-річного, після чого той упав на землю та зазнав серйозної травми. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він отримує медичну допомогу.
Правоохоронці оперативно встановили особу нападника. Ним виявився місцевий житель 2008 року народження.
"1 липня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження", - йдеться у повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування.
Варто зауважити, що подібні інциденти трапляються не вперше.
Так, раніше поліція проводила перевірку по факту побиття підлітка у Києві. На сторінках Telegram-каналів було опубліковано відео як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихвалюються, що заволоділи його телефоном.
Перед тим у селі Софіївська Борщагівка під Києвом група підлітків жорстоко побила хлопця. Поліція також відкрила кримінальне провадження.
Ще один випадок стався в Білій Церкві, де неповнолітні не лише побили, а й принижували 12-річну дівчину. Правоохоронці вже встановили всіх учасників конфлікту, а одного із фігурантів - 16-річного хлопця суд взяв під варту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.