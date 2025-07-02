У Дніпрі жорстоко побили підлітка посеред вулиці: що каже поліція

Випадки побиття підлітків в Україні

Варто зауважити, що подібні інциденти трапляються не вперше.

Так, раніше поліція проводила перевірку по факту побиття підлітка у Києві. На сторінках Telegram-каналів було опубліковано відео як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихвалюються, що заволоділи його телефоном.

Перед тим у селі Софіївська Борщагівка під Києвом група підлітків жорстоко побила хлопця. Поліція також відкрила кримінальне провадження.

Ще один випадок стався в Білій Церкві, де неповнолітні не лише побили, а й принижували 12-річну дівчину. Правоохоронці вже встановили всіх учасників конфлікту, а одного із фігурантів - 16-річного хлопця суд взяв під варту.

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