У Дніпрі жорстоко побили підлітка посеред вулиці: що каже поліція

У Дніпрі поліцейські розслідують напад на підлітка. У тяжному побитті підозрюється 16-річний хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції у Дніпропетровській області.

"1 липня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у поліції, під час конфлікту 16-річний хлопець вдарив 14-річного, після чого той упав на землю та зазнав серйозної травми. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він отримує медичну допомогу.

Випадки побиття підлітків в Україні

Варто зауважити, що подібні інциденти трапляються не вперше.

Так, раніше поліція проводила перевірку по факту побиття підлітка у Києві. На сторінках Telegram-каналів було опубліковано відео як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихвалюються, що заволоділи його телефоном.

Перед тим у селі Софіївська Борщагівка під Києвом група підлітків жорстоко побила хлопця. Поліція також відкрила кримінальне провадження.

Ще один випадок стався в Білій Церкві, де неповнолітні не лише побили, а й принижували 12-річну дівчину. Правоохоронці вже встановили всіх учасників конфлікту, а одного із фігурантів - 16-річного хлопця суд взяв під варту.

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