UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Підозрюваному в теракті в Дніпрі обрали запобіжний захід

Фото: підозрюваного в теракті в Дніпрі відправили під варту (Офіс генпрокурора)
Автор: РБК-Україна

Підозрюваному у скоєнні теракту в Дніпрі 14 грудня обрали запобіжний захід. 37-річний чоловік перебуватиме під вартою два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал Офісу Генпрокурора України.

Як повідомляється, чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив загибель людини). Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Теракт у Дніпрі: що сталося

Нагадаємо, 14 грудня 2024 року о 14:45 у Дніпрі поблизу адміністративної будівлі прогримів вибух, який виявився терористичним актом. Унаслідок трагедії загинула одна людина, ще троє людей - включно з двома поліцейськими, які перебували на службі, - дістали важкі поранення.

Уже наступного дня правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, якого підозрювали в причетності до вибуху. За інформацією, наданою Дніпропетровською обласною прокуратурою, підозри підтвердилися: зловмисник заклав вибуховий пристрій, який призвів до трагічних наслідків.

Поліція і прокуратура працюють над встановленням мотивів підозрюваного і його можливих зв'язків з іншими злочинними угрупованнями. Постраждалі, включно з поліцейськими, перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроТеракт